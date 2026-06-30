Armas e canivete apreendidos - Foto: Divulgação/26º BPM

Armas e canivete apreendidosFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 30/06/2026 16:18

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira (29), um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Itaipava. A ação ocorreu após a denúncia de moradores de que um indivíduo armado circulava pela Estrada das Arcas.

O homem foi localizado no interior de um bar empunhando um revólver em direção a uma outra pessoa. Antes de qualquer disparo, os policiais realizaram uma intervenção e imobilizaram o suspeito.

Foram apreendidos um revólver calibre .32 com numeração suprimida, uma garrucha calibre .22, 14 munições de diferentes calibres e um canivete.



O homem foi conduzido à 106ª DP (Itaipava), onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O preso possui anotações criminais anteriores por homicídio consumado e tentativa de homicídio.