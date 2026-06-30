"Fábrica de Papel", promovido pelo Colégio Santa Catarina - Foto: Divulgação

"Fábrica de Papel", promovido pelo Colégio Santa CatarinaFoto: Divulgação

Publicado 30/06/2026 16:26 | Atualizado 30/06/2026 16:31

Petrópolis - Mobilizando estudantes, famílias e voluntários, o Colégio Santa Catarina, em Petrópolis (RJ), vem transformando a conscientização ambiental em ação prática por meio da "Fábrica de Papel". O projeto socioambiental promove a reciclagem e a reutilização de materiais, transformando papéis que seriam descartados em novas folhas artesanais, usadas para a produção de cartões, blocos, embalagens e outros produtos. No último ano, a escola contabilizou mais de uma tonelada de material reciclado. Já em 2026, cerca de 127 kg foram recolhidos apenas no mês de maio.

Após a coleta, uma parte do material é encaminhado para uma cooperativa e a outra parte é reciclada no colégio. De acordo com a diretora Mônica Chung, o projeto surgiu a partir da necessidade de conscientizar estudantes e familiares sobre a importância da preservação ambiental, do consumo responsável e da redução de resíduos. “Além de gerar um impacto ambiental positivo, a Fábrica de Papel se tornou um espaço importante para a aprendizagem prática, onde teoria e ação caminham juntas”, explica.

Toda a comunidade escolar é envolvida no processo. A família doa material reciclável e participa de oficinas e eventos sustentáveis promovidos pela escola. Os estudantes, que têm entre 6 e 9 anos, participam da coleta, separação e produção do papel reciclado, contando com a ajuda de voluntários da cidade para completar a última etapa. A comunidade de Petrópolis também participa das feiras, exposições e oficinas educativas que são promovidas de forma recorrente pela instituição. “As atividades acontecem ao longo de todo o ano letivo, integradas aos projetos pedagógicos. Dependendo da ação, a participação pode reunir dezenas ou até centenas de pessoas entre estudantes, familiares, educadores e membros da comunidade”, conta a diretora.

Ao longo das atividades, os alunos demonstram entusiasmo e engajamento ao acompanhar o processo de transformação do papel em novos produtos, e utilizam os papéis artesanais para os próprios trabalhos escolares. Segundo a educadora, a experiência prática desperta a curiosidade, fortalece o senso de responsabilidade socioambiental e permite que percebam, de forma concreta, o impacto positivo de suas ações. Além disso, favorece o trabalho em equipe, a criatividade e o sentimento de pertencimento, tornando a aprendizagem mais significativa.

Para viabilizar o projeto a longo prazo, auxiliando na aquisição de insumos e na manutenção das atividades e concretizar o trabalho realizado, o Colégio Santa Catarina lançou uma pequena loja para vender parte das criações confeccionadas a partir do material reciclado. Por enquanto, o espaço oferece cartões artesanais, blocos de anotações e marcadores de página. A instituição está localizada no endereço Rua Montecaseros, número 278, no Centro de Petrópolis.