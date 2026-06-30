Debate realizado no auditório do Centro Cultural da Unifase - Foto: Divulgação

Debate realizado no auditório do Centro Cultural da UnifaseFoto: Divulgação

Publicado 30/06/2026 16:29

Petrópolis - O Comitê Piabanha realizou, na última sexta-feira (26), o 3º Seminário "Existem soluções para as inundações em Petrópolis?", reunindo representantes do poder público, instituições de ensino e pesquisa, órgãos ambientais e sociedade civil para discutir estratégias de prevenção e mitigação das inundações no município.

Realizado no Auditório do Centro Cultural da UNIFASE, o seminário promoveu um importante espaço de diálogo sobre os desafios da drenagem urbana e do manejo das águas pluviais, reforçando a necessidade de integração entre planejamento urbano, gestão de recursos hídricos e redução dos riscos de desastres.

A programação contou com apresentações técnicas do Comitê Piabanha sobre o Plano de Gerenciamento, Operação e Manutenção dos Sistemas de Micro e Macrodrenagem de Petrópolis. Também foram apresentados o andamento dos Estudos de Alternativas e Projetos para Controle de Inundações na Bacia do Rio Piabanha, desenvolvidos pelo INEA em parceria com a Lazarus Engenharia, além do Projeto de Controle de Cheias na Bacia do Rio Quitandinha, apresentado pela Prefeitura de Petrópolis.

O evento reuniu representantes de diversas instituições, entre elas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, UNIFASE, UERJ, Universidade Católica de Petrópolis (UCP), Prefeitura de Petrópolis, além de técnicos, pesquisadores, profissionais da área e membros do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, fortalecendo o diálogo entre diferentes setores envolvidos na construção de soluções para o enfrentamento das inundações.

Outro destaque da programação foi o lançamento do livro "Petrópolis: As águas no tempo e nos caminhos da cidade", fruto de uma parceria entre a UERJ, a Ensp/Fiocruz e o Comitê Piabanha. Encerrando o seminário, uma roda de conversa permitiu que especialistas e participantes compartilhassem experiências, reflexões e perspectivas sobre os projetos em desenvolvimento e os desafios para tornar Petrópolis mais resiliente aos eventos hidrológicos extremos.

A íntegra do evento pode ser conferida no canal do YouTube do Comitê Piabanha.