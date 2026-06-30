Debate realizado no auditório do Centro Cultural da UnifaseFoto: Divulgação
Comitê Piabanha promove debate sobre soluções para inundações em Petrópolis
Objetivo foi discutir estratégias de prevenção e mitigação das frequentes inundações no município
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Projeto socioambiental em Petrópolis une estudantes e comunidade e recicla mais de uma tonelada de papel
Iniciativa "Fábrica de Papel", do Colégio Santa Catarina, promove reciclagem e produção de itens artesanais para crianças
Petrópolis Moto Fest confirma quarta edição para julho e abre campanha de arrecadação de alimentos
Evento confirma apresentação da Equipe Força & Ação, referência nacional em manobras radicais sobre motocicletas
PM prende homem com duas armas em Itaipava
Indivíduo apontava um revólver em direção a outra pessoa no momento da abordagem
Homem é preso por furtar estabelecimento comercial no Centro
Indivíduo havia invadido a loja após danificar uma janela basculante
Coral dos Canarinhos de Petrópolis abre seleção para novos meninos cantores
Curso Aprendiz de Canarinho oferece formação musical gratuita e é a porta de entrada para uma trajetória em um dos mais tradicionais corais do país
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