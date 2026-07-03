Sistema era disponibilizado para a população em dias de chuvas fortesFoto: Reprodução
MPRJ cobra volta das câmeras de monitoramento urbano e alega 'falta de planejamento' da Prefeitura
Sistema de monitoramento foi desativado em fevereiro e MP afirma que a Prefeitura não planejou uma transição contratual
Meia Maratona de Petrópolis caminha para a maior edição de sua história
Com 85% das vagas já preenchidas, prova confirma crescimento e deve bater recorde de participantes em 2026
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Homem morre após ser esfaqueado e sofrer acidente de moto no Centro
Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira e segue sendo investigado
Prefeitura autoriza prédios em área de alagamento em Corrêas; audiência sobre o tema é adiada
Decreto nº 432 da Prefeitura de Petrópolis autoriza a construção de prédios na antiga Montreal, mas é questionado por conta do longo histórico de alagamentos na área
Ludmilla, Mumuzinho, Joanna e Roupa Nova são atrações do Festival Sesc de Inverno em Petrópolis
Festival acontece entre os dias 17 de julho e 2 de agosto
Comitê Piabanha promove debate sobre soluções para inundações em Petrópolis
Objetivo foi discutir estratégias de prevenção e mitigação das frequentes inundações no município
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