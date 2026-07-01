Atrações musicais confirmadas para o festival em Petrópolis - Foto: Divulgação

Atrações musicais confirmadas para o festival em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 01/07/2026 17:59

Petrópolis - A 24ª edição do Festival Sesc de Inverno será realizada entre os dias 17 de julho e 2 de agosto, levando uma programação multicultural a 27 localidades do estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, atrações como Ludmilla, Joanna, Mumuzinho e Roupa Nova estão confirmadas.



No dia 17 de julho, às 21h, o Roupa Nova se apresenta no Centro Cultural Sesc Quitandinha, que também recebe a cantora Joanna no dia 24, às 19h. Em Itaipava, as atrações serão Mumuzinho e Ludmilla, ambos no dia 2 de agosto.

Em 2026, ano em que o Sesc celebra 80 anos de atuação, o Festival Sesc de Inverno chega à sua 24ª edição com um convite: afluir. Mais do que tema, o conceito orienta a experiência do público e a curadoria do evento. Afluir, aqui, é movimento. É travessia, contorno, infiltração e transbordamento. Um gesto de abertura para a escuta, o encontro e a transformação. Inspirado na ideia de fluxo, o festival se constrói como um campo de confluências entre saberes, linguagens, territórios e experiências. Não apenas aqueles reconhecidos institucionalmente, mas também os que emergem do cotidiano, das práticas vivas, das memórias e dos corpos.



O festival reúne atrações de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais, que se distribuem por 27 localidades do estado: Barra São João, Búzios, Cabo Frio, Campos, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Conservatória, Petrópolis, Grussaí, Itaipava, Magé, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Penedo, Porciúncula, Porto Real, Raposo, Rio das Flores, Rio das Ostras, Sana, Silva Jardim, Tanguá, Teresópolis, Três Rios, Varre-Sai, Vassouras, Visconde de Mauá.