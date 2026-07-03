Homem foi encontrado morto no local - Foto: Reprodução

Homem foi encontrado morto no localFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 13:41

Petrópolis - Na madrugada desta sexta-feira (3), um homem foi encontrado morto na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Petrópolis. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar chegou ao local e encontrou um cadáver ao lado de uma motocicleta e um carro estacionado. Inicialmente, a ocorrência era tratada como um acidente de moto, mas, após a chegada da perícia, foi constatado que a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por arma branca.

A área foi isolada para a realização de perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

