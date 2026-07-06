Hortifrutis encontrados estragados - Foto: Divulgação

Hortifrutis encontrados estragadosFoto: Divulgação

Publicado 06/07/2026 09:12 | Atualizado 06/07/2026 14:08

Petrópolis - O vereador Léo França realizou uma fiscalização no Hospital Alcides Carneiro (HAC) após o recebimento de denúncias a respeito da alimentação servida no local. Na unidade, o parlamentar disse ter encontrado um cenário "grave e desumano". A direção do hospital negou todas as acusações.

Segundo o vereador, há pelo menos 15 dias, a única proteína oferecida no HAC é ovo. Além disso, Léo França encontrou hortifrutis estragados, situação que evidencia, segundo ele, o descaso com a alimentação das pessoas internadas.

"Estamos falando de pacientes que lutam pela vida e precisam de uma alimentação adequada para se recuperar. O que encontrei aqui é gravíssimo. Não há justificativa para tamanha omissão com a saúde pública de Petrópolis", afirmou.

Durante a fiscalização, Léo França também questionou a proposta da Prefeitura de terceirizar toda a alimentação hospitalar. Para o vereador, a medida causa preocupação porque tanto o Hospital Alcides Carneiro quanto a Unidade Pré-Hospitalar da Posse já possuem cozinhas em funcionamento, estrutura pública instalada, equipamentos e servidores capacitados.



"Uma empresa privada vai assumir uma estrutura pública que já existe, que já funciona e que foi construída com o dinheiro da população. Quem ganha com essa terceirização? Quem está sendo beneficiado? A Prefeitura precisa explicar essa decisão e, antes de tudo, resolver imediatamente a situação da alimentação dos pacientes", disse.



Como desdobramento da fiscalização, Léo França informou que está formalizando duas representações aos órgãos competentes para que as denúncias sejam apuradas, as responsabilidades sejam identificadas e as medidas cabíveis sejam adotadas.



Hospital afirma que denúncias não procedem



Procurada, a direção do HAC disse que, todos os dias, antes do preparo das refeições, a equipe de nutrição faz a conferência dos alimentos e descarta qualquer item que apresente alteração e ressaltou que no caso dos hortifrutis é normal que produtos se deteriorem devido ao transporte ou ao próprio processo de amadurecimento, sendo que esses alimentos não são utilizados nas refeições servidas.

Também disse que não é verdade que a única proteína oferecida aos pacientes nos últimos 15 dias tenha sido ovo e relatou que o cardápio é elaborado por nutricionistas, seguindo critérios técnicos.

Por fim, negou que haja qualquer decisão sobre uma possível terceirização da alimentação hospitalar.