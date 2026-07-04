Onça vista no bairro - Foto: Reprodução

Onça vista no bairroFoto: Reprodução

Publicado 04/07/2026 14:23

Petrópolis - A presença de uma onça-parda foi confirmada na região do Boa Vista, na Estrada da Saudade, pela APA Petrópolis, em vídeo divulgado nas redes sociais. Uma equipe do órgão esteve no local para orientar os moradores e tranquilizar a população, destacando que a espécie não costuma atacar seres humanos.

Segundo a APA, a ocorrência do animal não é incomum, já que dezenas de onças-pardas vivem em Petrópolis. O órgão explica que grande parte do território do município está inserida em uma unidade de conservação federal, o que favorece a presença da fauna silvestre.

Como medida preventiva, a APA orienta que cães e gatos sejam mantidos dentro de casa, pois podem atrair o felino. Já os criadores de galinhas, patos e outros animais de pequeno porte devem reforçar a proteção dos viveiros com telas e instalar iluminação, especialmente com sensores de presença, que ajudam a afastar o animal.

Outra recomendação importante é não tentar cercar, perseguir ou acuar a onça caso ela seja avistada. De acordo com o órgão, esse tipo de atitude pode fazer com que o animal reaja por instinto de defesa.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a APA Petrópolis pelo telefone (21) 97896-1367.