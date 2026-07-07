Homem causou danos ao patrimônio público - Foto: Divulgação/26º BPM

Homem causou danos ao patrimônio públicoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 07/07/2026 15:38

Petrópolis - Na madrugada desta terça-feira (7), um homem foi preso acusado de descumprir medida protetiva, ameaçar sua ex-companheira e fugir da abordagem policial com um bebê no carro em Petrópolis. O indivíduo foi alcançado na Avenida Portugal, no Valparaíso.

Segundo o 26º BPM, equipes foram acionadas após informações de que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo ex na UPA Centro. Ao notar que os policiais estavam chegando, o homem fugiu com o carro transportando o bebê, ignorando as ordens de parada.

Na fuga, o homem ainda colidiu intencionalmente contra uma viatura da Polícia Militar e resistiu à abordagem após ser capturado.

Em contato com a vítima, os policiais constataram que o suspeito havia descumprido medida protetiva de urgência, comparecido à residência da ex-companheira, proferido ameaças e causado lesão durante o episódio de violência doméstica.



O acusado foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado pelos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, além de responder por descumprimento de medida protetiva, ameaça, desobediência e dano ao patrimônio público, permanecendo preso à disposição da Justiça.