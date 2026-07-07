Vereador denunciou estado dos alimentos encontrados na unidade - Foto: Reprodução

Vereador denunciou estado dos alimentos encontrados na unidadeFoto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 15:09 | Atualizado 07/07/2026 15:51

Petrópolis - A 4ª Vara Cível de Petrópolis marcou uma audiência para apurar as denúncias de alimentação inadequada no Hospital Alcides Carneiro . O encontro foi marcado para a próxima quinta-feira (9) após o juiz Jorge Luiz Martins Alves tomar conhecimento dos relatos e classificar os fatos como de "extrema gravidade".

As denúncias foram feitas pelo vereador Léo França após fiscalização realizada na unidade. O parlamentar afirmou ter encontrado hortifrutis estragados, além de dizer que a única proteína servida na unidade, há pelo menos 15 dias" é ovo.

Na decisão, o juiz determinou a presença obrigatória do prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, da secretária municipal de Saúde, Clarissa Guita, do secretário de Fazenda, Juarez Borges, do vereador Leonardo França, além de representantes do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac) e da direção do hospital.



O magistrado também estabeleceu que, em caso de ausência injustificada, poderá ser solicitada a condução coercitiva dos convocados para a audiência, com apoio do 26º Batalhão da Polícia Militar.

Hospital nega irregularidades

A direção do Hospital Alcides Carneiro negou que as denúncias feitas correspondam à realidade. Confira, na íntegra, a nota da Prefeitura de Petrópolis:

"A direção do Hospital Alcides Carneiro (HAC) esclarece que nenhuma das informações divulgadas procede. Todos os dias, antes do preparo das refeições, a equipe de nutrição da unidade hospitalar faz a conferência dos alimentos e descarta imediatamente qualquer item que apresente alteração. No caso dos hortifrutis, como batata, tomate e verduras, é natural que alguns produtos se deteriorem devido ao transporte ou ao próprio processo de amadurecimento, mas esses alimentos nunca são utilizados nas refeições servidas no hospital. Também não é verdadeira a informação de que a única proteína oferecida aos pacientes nos últimos 15 dias tenha sido ovo. O cardápio é elaborado por nutricionistas e segue critérios técnicos, garantindo uma alimentação adequada aos pacientes. Em relação à possível terceirização da alimentação hospitalar, não há qualquer decisão nesse sentido. O Hospital Alcides Carneiro segue prestando o serviço normalmente".