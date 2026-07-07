Ato promovido pelo Sepe PetrópolisFoto: Reprodução
Profissionais da educação municipal realizam ato por melhorias para a categoria em Petrópolis
Uma das principais reivindicações é o enquadramento da educação infantil
Homem é preso após descumprir medida protetiva e fugir da polícia com bebê no carro
Durante a fuga, indivíduo colidiu intencionalmente contra viatura da Polícia Militar
Justiça marca audiência após denúncias sobre alimentação no Hospital Alcides Carneiro
Juiz Jorge Luiz Martins Alves classificou denúncias como de "extrema gravidade" e marcou a audiência
Prefeitura de Petrópolis prorroga decreto de calamidade financeira por mais 180 dias
Decreto de calamidade financeira está em vigor desde julho de 2025 e foi renovado novamente por mais 180 dias
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PM prende homem e apreende mais de 6 mil porções de drogas no Bingen
Homem foi preso no Duarte da Silveira e maior parte do material foi localizada no Bairro Castrioto
Vereador encontra alimentos estragados no HAC e denuncia falta de alimentação básica
Segundo denúncia de Léo França, única proteína servida na unidade, há pelo menos 15 dias, é ovo
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