Ato promovido pelo Sepe Petrópolis - Foto: Reprodução

Ato promovido pelo Sepe PetrópolisFoto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 14:30 | Atualizado 08/07/2026 11:58

Petrópolis - O Núcleo Petrópolis do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (6), um ato em defesa dos direitos dos profissionais que atuam na rede municipal de educação. Trabalhadores se reuniram na Praça da Águia, no Centro, em frente à Câmara Municipal, com faixas e reivindicações.

Os profissionais solicitavam o atendimento de diversas pautas, como o vale-alimentação, o reajuste salarial, a realização de concurso público, o pagamento do dissídio e do 13º salário, além do enquadramento na educação infantil, que garante aos trabalhadores o direito ao piso salarial nacional.

Procurada, a Secretaria de Educação afirmou respeitar o direito de manifestação da rede e disse entender que o diálogo é o melhor caminho para a construção de soluções. Além disso, explicou que o município segue em calamidade financeira, exigindo responsabilidade em qualquer decisão que gere impacto nas contas públicas, mas reforçou que, no ano passado, os profissionais receberam o dissídio e o 13º salário.

Sobre concurso público, a secretaria informou que há um certame em vigência, com a convocação e posse de 1.400 profissionais ao longo de 2025 e também neste período de 2026, de acordo com a necessidade da rede e dentro da validade do concurso.

A Prefeitura também afirmou ter realizado o enquadramento de 55 profissionais da rede municipal de Educação, contemplando servidores ativos e aposentados, por meio de progressão funcional e avanço por escolaridade, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Desse total, 42 profissionais receberam progressão funcional, 10 foram enquadrados por avanço de escolaridade e três aposentados tiveram o direito à progressão reconhecido.

Por fim, ressaltou que a pauta do enquadramento das educadoras infantis está sendo discutida por um grupo de trabalho formado por representantes da categoria, do sindicato e do governo municipal, com reuniões que acontecem periodicamente e "buscam construir uma solução de forma técnica, responsável e por meio do diálogo".