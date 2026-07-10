Falta de proteína é motivo de denúncia do Sepe - Foto: Reprodução

Falta de proteína é motivo de denúncia do SepeFoto: Reprodução

Publicado 10/07/2026 16:12 | Atualizado 10/07/2026 16:35

Petrópolis - Nesta semana, o Núcleo Petrópolis do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe Petrópolis) denunciou a falta de proteína em unidades da Rede Municipal de Educação. Além disso, segundo o sindicato, também falta leite nos Centros de Educação Infantil (CEIs).

O problema foi confirmado pela vereadora Júlia Casamasso, que fiscalizou CEIs e constatou a falta de merenda. De acordo com a parlamentar, em várias unidades, o ovo é a única proteína disponível - e, ainda assim, em quantidade insuficiente. Ela também afirmou que faltam até produtos de limpeza nas unidades.

Saúde também teve alimentação inadequada apontada por fiscalização

O Hospital Alcides Carneiro também está no centro de uma polêmica após denúncias feitas pelo vereador Léo França durante uma fiscalização na unidade . O parlamentar afirmou ter encontrado hortifrutis estragados e alegou que a única proteína servida aos pacientes nos últimos dias seria ovo. A direção do hospital negou as acusações, afirmando que alimentos inadequados são descartados, que o cardápio é elaborado por nutricionistas e que as refeições oferecidas seguem critérios técnicos.

Educação se manifesta



Sobre as denúncias, a Secretaria de Educação disse acompanhar diariamente o abastecimento das unidades e que oscilações pontuais podem acontecer por conta da logística de entrega dos alimentos. A pasta disse que rotas são ajustadas, entregas são reorganizadas e alimentos remanejados quando uma unidade apresenta necessidade.

A secretaria ainda ressaltou que esta é a última semana de aula e as escolas não podem manter estoques de proteína no recesso de férias escolares. Por fim, disse garantir a continuidade da alimentação escolar nas unidades municipais sem intercorrências até o final do ano letivo.