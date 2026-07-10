Falta de proteína é motivo de denúncia do SepeFoto: Reprodução
Sepe denuncia falta de proteína e leite em Centros de Educação Infantil de Petrópolis
Unidades da Rede Municipal de Educação estariam com alimentação inadequada para as crianças
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Petrópolis fica entre as cidades mais eficientes do Brasil no controle de perdas de água
Estudo do Instituto Trata Brasil coloca o município na 16ª posição entre as 100 cidades mais populosas do país em perdas na distribuição de água
COMAC abre inscrições para projetos sociais gratuitos
Interessados vão poder se inscrever entre os dias 13 e 21 de julho para os projetos ECA – Eu Construo o Amanhã, Juventude e modalidades esportivas de voleibol e basquetebol, voltados a crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino
Decreto de calamidade não cita suspensão no aumento salarial do prefeito, vice e secretários em Petrópolis
Reajuste está suspenso pela Justiça, mas deixou de aparecer na lista de contenção municipal
Homem é preso após descumprir medida protetiva e fugir da polícia com bebê no carro
Durante a fuga, indivíduo colidiu intencionalmente contra viatura da Polícia Militar
Justiça marca audiência após denúncias sobre alimentação no Hospital Alcides Carneiro
Juiz Jorge Luiz Martins Alves classificou denúncias como de "extrema gravidade" e marcou a audiência
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