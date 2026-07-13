Material arrecadado na ocorrênciaFoto: Divulgação/26º BPM
O homem foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à 106ª DP, onde permaneceu preso.
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Material arrecadado na ocorrênciaFoto: Divulgação/26º BPM
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