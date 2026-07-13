Material arrecadado na ocorrência - Foto: Divulgação/26º BPM

Material arrecadado na ocorrênciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 13/07/2026 15:27

Petrópolis - Um homem foi preso por tráfico de drogas em Nogueira neste domingo (12). A ação foi realizada pela Polícia Militar e entorpecentes foram encontrados escondidos em uma área de mata.

Segundo a PM, os agentes estavam no Águas Linhas e verificavam uma informação recebida através do Disque-Denúncia. Os policiais realizaram buscas em um terreno com vegetação alta e localizaram entorpecentes escondidos e prontos para comercialização.

Em seguida, os militares foram até uma residência e, com autorização da proprietária, realizaram buscas e encontraram o suspeito no interior da casa.

Ao todo, foram apreendidos 272 papelotes de crack, 88 cápsulas de cocaína e 34 papelotes de maconha, além de R$ 799,00 em espécie.



O homem foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à 106ª DP, onde permaneceu preso.

