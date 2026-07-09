Município registrou índice de 22,28% de perdas na distribuição - Foto: Divulgação

Município registrou índice de 22,28% de perdas na distribuiçãoFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2026 17:22

Petrópolis - Petrópolis está entre os municípios brasileiros com melhor desempenho no controle de perdas de água. O dado é do Estudo de Perdas de Água 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) referentes ao ano de 2024.



De acordo com o levantamento, o município registrou índice de 22,28% de perdas na distribuição, ocupando a 16ª posição entre as 100 cidades mais populosas do Brasil. O resultado está abaixo da meta de 25% estabelecida pela Portaria nº 788/2024, do Ministério das Cidades, para o ano de 2033.



O estudo aponta que a média nacional de perdas na distribuição é de 39,53%. Segundo o Instituto Trata Brasil, o Brasil perde cerca de 4,4 bilhões de metros cúbicos de água tratada por ano, volume suficiente para abastecer aproximadamente 77 milhões de pessoas durante um ano.

Padrão de excelência em perdas de água



Além do destaque no ranking nacional, Petrópolis integra o grupo de municípios classificados pelo estudo como referência em eficiência operacional. Apenas 12 dos 100 municípios mais populosos do país já atingem simultaneamente os parâmetros considerados de excelência pelo Instituto Trata Brasil e pela Portaria nº 788/2024 do Ministério das Cidades: índice de perdas na distribuição igual ou inferior a 25% e perdas por ligação de até 216 litros por ligação por dia. Petrópolis faz parte desse grupo seleto, registrando 22,28% de perdas na distribuição, desempenho que evidencia a eficiência do sistema de abastecimento operado no município.

Para o diretor da Águas do Imperador, Marcio Salles, o desempenho de Petrópolis é resultado de um trabalho contínuo voltado à eficiência operacional e à melhoria do sistema de abastecimento.



"Os resultados reforçam o compromisso da Águas do Imperador com a eficiência operacional e com o uso responsável dos recursos hídricos. Reduzir perdas não é apenas um indicador técnico: é garantir que a água tratada chegue às pessoas, com qualidade e regularidade. O desempenho de Petrópolis mostra que o investimento contínuo em tecnologia, monitoramento e renovação de infraestrutura traz resultados concretos para a cidade", destaca.