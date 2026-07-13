Moto, cadernos e munições apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Moto, cadernos e munições apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 13/07/2026 20:08

Petrópolis - Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas no Atílio Marotti foi preso na tarde desta segunda-feira (13). A ação foi realizada pelo 26º BPM na Rua Albert Mackenzie.

Contra o acusado, existiam dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No mês passado, o homem já havia fugido em uma operação das polícias Militar e Civil, além de ter efetuado disparos contra os agentes.

Nesta segunda, o homem foi localizado em um imóvel com sua companheira. Com ele, foram apreendidos três cadernos com anotações do tráfico, 14 munições calibre 9mm, dois celulares e uma moto com sinais de adulteração na numeração do motor.

O indivíduo foi conduzido à 105ª DP, onde os mandados foram cumpridos. Além disso, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

