Circunstâncias do acidente não foram esclarecidas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Circunstâncias do acidente não foram esclarecidasFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/07/2026 23:32

Petrópolis - Na manhã desta quarta-feira (15), um ônibus da empresa Unida caiu em um barranco na descida da Serra de Petrópolis. O acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do km 95 da BR-040.

Segundo a Elovias, somente o motorista estava no coletivo no momento do acidente. Ele recebeu atendimento médico da concessionária ainda no local e foi liberado em seguida.

De acordo com a Unida, o veículo saiu de Juiz de Fora e tinha a garagem da empresa no Rio de Janeiro como destino.