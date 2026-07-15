Circunstâncias do acidente não foram esclarecidasFoto: Reprodução/Redes Sociais
Ônibus sai da pista e cai em barranco na descida da Serra de Petrópolis
Acidente aconteceu na BR-040, sentido Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira
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