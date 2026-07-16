Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Divulgação/Enel

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusãoFoto: Divulgação/Enel

Publicado 16/07/2026 17:10

Petrópolis - Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia realizadas esta semana em Petrópolis, equipes da Enel Rio identificaram duas ligações clandestinas na localidade de Santa Rosa, na subida da Serra de Petrópolis.

Na terça-feira (14), técnicos da distribuidora, em ação integrada com policiais civis, intensificaram a fiscalização e identificaram duas irregularidades. Em um dos casos, foi constatada uma ligação direta em uma lanchonete localizada no quilômetro 94 da BR-040.

Os técnicos verificaram que o cabo de energia estava conectado diretamente à rede de distribuição, por meio de um poste situado do outro lado da rodovia. O cabeamento irregular passava por uma galeria subterrânea até os fundos do estabelecimento, abastecendo de forma clandestina a lanchonete, além de uma residência e uma placa de publicidade. Em outro ponto, também às margens da Rodovia Rio–Petrópolis, foi identificada uma ligação direta em uma das fases da rede da Enel, utilizada para abastecer irregularmente uma residência e um depósito de carvão localizados no mesmo terreno.



Todas as ligações clandestinas foram retiradas pelas equipes da concessionária. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram identificados e levados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada para apurar a responsabilidade dessas ligações.