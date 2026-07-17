Casa da Princesa IsabelFoto: Igor Holderbaum
Casa da Princesa Isabel amplia dias de visitação durante o mês de julho
Imóvel histórico estará aberto todos os dias, das 10h às 18h, com visitas guiadas à exposição sobre a colonização germânica de Petrópolis
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