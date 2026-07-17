Casa da Princesa Isabel - Foto: Igor Holderbaum

Casa da Princesa IsabelFoto: Igor Holderbaum

Publicado 17/07/2026 14:09

Petrópolis - Quem pretende aproveitar as férias de julho para conhecer a Casa da Princesa Isabel, em Petrópolis, terá mais opções de visita. Durante todo o mês, o imóvel histórico amplia seu funcionamento e passa a abrir de segunda a domingo, das 10h às 18h.

A medida acompanha o aumento do fluxo turístico e permite que moradores e visitantes conheçam um dos imóveis históricos mais emblemáticos da cidade, normalmente aberto ao público apenas em períodos específicos, mediante autorização da família imperial.

A residência, localizada em frente à Catedral de São Pedro de Alcântara, abriga a exposição "Coragem e Fé: A Colonização Germânica de Petrópolis", que retrata a chegada dos imigrantes germânicos à Região Serrana e sua contribuição para a formação histórica e cultural da cidade. Desde a inauguração, a mostra já recebeu mais de 120 mil visitantes.

As visitas são guiadas e percorrem diferentes momentos da colonização alemã por meio de mais de 40 esculturas em papel machê, entre miniaturas e peças em tamanho real, produzidas pelos artistas Lorena, Valéria, Sérgio e Henriqueta Bortolotti. Entre os destaques estão representações da Princesa Isabel, de Dom Pedro II e do tradicional Menino Vendedor de Caqui, personagem que se tornou um dos símbolos da exposição.

"Durante as férias, muitas famílias procuram atividades que unam lazer, cultura e conhecimento. A ampliação do horário é uma forma de facilitar esse acesso e permitir que mais pessoas conheçam a história de Petrópolis em um espaço tão significativo para a cidade", afirma a artista Lorena Bortolotti.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita. Estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos pagam meia-entrada mediante apresentação de documento comprobatório.