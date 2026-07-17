Drogas que foram apreendidas - Divulgação/26º BPM

Drogas que foram apreendidasDivulgação/26º BPM

Publicado 17/07/2026 16:03

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira (17), policiais militares do 26º BPM apreenderam entorpecentes durante uma ação realizada no Madame Machado, em Itaipava.

As equipes receberam informações de que traficantes estariam utilizando uma área de mata para armazenar drogas. Durante uma minuciosa varredura no local, os policiais localizaram um tonel escondido contendo expressiva quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidas 2.000 pedras de crack e 315 cápsulas de cocaína.

Todo o material foi arrecadado e encaminhado à 106ª DP, onde permaneceu apreendido. A ação causou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 35.750,00 ao tráfico de drogas da localidade.