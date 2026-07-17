Drogas que foram apreendidasDivulgação/26º BPM
Polícia Militar apreende R$ 35 mil em drogas no Madame Machado, em Itaipava
Material entorpecente estava escondido em um tonel
Escultura gigante de chocolate será produzida ao vivo no Festival do Chocolate de Petrópolis
Artista brasileiro levará quatro dias para criar homenagem ao Dom Cacau, que será compartilhada com crianças em ação social no encerramento do evento
Polícia Militar apreende R$ 35 mil em drogas no Madame Machado, em Itaipava
Material entorpecente estava escondido em um tonel
Reajuste de 6% no salário dos rodoviários de Petrópolis é aprovado em assembleia
Convenção coletiva também garante aumento de 10% no cartão alimentação, valorização dos motoristas e manutenção dos demais direitos da categoria
Casa da Princesa Isabel amplia dias de visitação durante o mês de julho
Imóvel histórico estará aberto todos os dias, das 10h às 18h, com visitas guiadas à exposição sobre a colonização germânica de Petrópolis
Dois homens são presos por tráfico de drogas na 24 de Maio
Prisões foram realizadas em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar
Enel encontra gatos de energia em lanchonete e depósito de carvão em Petrópolis
Cabo de energia irregular estava ligado em poste às margens da BR-040 e atravessava a rodovia por uma galeria subterrânea
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