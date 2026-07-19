Câmera de segurança flagrou o atropelamento - Foto: Reprodução

Câmera de segurança flagrou o atropelamentoFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2026 12:20

Petrópolis - Na manhã deste domingo (19), um homem foi atropelado enquanto corria no Bingen, próximo ao Sport Club Magnólia. O atropelamento aconteceu às 11h10.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para o socorro, mas não deu mais detalhes sobre a ocorrência.

Segundo populares, o motorista do carro que atropelou a vítima fugiu do local do acidente sem prestar socorro.