Câmera de segurança flagrou o atropelamentoFoto: Reprodução

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Na manhã deste domingo (19), um homem foi atropelado enquanto corria no Bingen, próximo ao Sport Club Magnólia. O atropelamento aconteceu às 11h10.
O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para o socorro, mas não deu mais detalhes sobre a ocorrência.
Segundo populares, o motorista do carro que atropelou a vítima fugiu do local do acidente sem prestar socorro.