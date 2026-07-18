Material recuperado pela polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Material recuperado pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 18/07/2026 14:00

Petrópolis - A Polícia Militar recuperou diversos produtos que haviam sido furtados de um estabelecimento comercial em Petrópolis. O material foi encontrado na Rua Visconde de Bom Retiro, no Centro, na sexta-feira (17).

Segundo a PM, um homem tentou se esconder atrás de um veículo estacionado ao notar a presença da viatura. Próximo a ele, os agentes acharam uma sacola contendo produtos de higiene, vestuário e cosméticos.

Em seguida, foi identificado que parte do material havia sido furtada em uma loja da região. A gerente do estabelecimento reconheceu os produtos, mas não quis registrar a ocorrência.

O material foi encaminhado à 105ª DP, onde o homem foi ouvido e liberado.