Homem se deslocava entre diversas cidades para despistar os policiaisFoto: Divulgação/105ª DP
Homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso em Petrópolis
Indivíduo foi localizado na Rua Rio de Janeiro, no Quitandinha
Homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso em Petrópolis
Indivíduo foi localizado na Rua Rio de Janeiro, no Quitandinha
Polícia recupera produtos furtados de loja no Centro de Petrópolis
Gerente do estabelecimento comercial reconheceu o material, mas não formalizou o registro da ocorrência
Escultura gigante de chocolate será produzida ao vivo no Festival do Chocolate de Petrópolis
Artista brasileiro levará quatro dias para criar homenagem ao Dom Cacau, que será compartilhada com crianças em ação social no encerramento do evento
Polícia Militar apreende R$ 35 mil em drogas no Madame Machado, em Itaipava
Material entorpecente estava escondido em um tonel
Reajuste de 6% no salário dos rodoviários de Petrópolis é aprovado em assembleia
Convenção coletiva também garante aumento de 10% no cartão alimentação, valorização dos motoristas e manutenção dos demais direitos da categoria
Casa da Princesa Isabel amplia dias de visitação durante o mês de julho
Imóvel histórico estará aberto todos os dias, das 10h às 18h, com visitas guiadas à exposição sobre a colonização germânica de Petrópolis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.