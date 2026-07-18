Homem se deslocava entre diversas cidades para despistar os policiais - Foto: Divulgação/105ª DP

Homem se deslocava entre diversas cidades para despistar os policiaisFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 18/07/2026 14:06

Petrópolis - A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem que foi condenado a 20 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável em Petrópolis. A ação foi realizada na Rua Rio de Janeiro, no Quitandinha, na sexta-feira (17).

Segundo a 105ª DP, o indivíduo estava foragido desde 2025 e era alvo de monitoramento da equipe há vários meses. As investigações apontaram que ele se deslocava entre várias cidades do interior do Rio de Janeiro e até de fora do estado para dificultar sua localização.

Na abordagem, o foragido tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Em seguida, foi encaminhado à delegacia para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.

