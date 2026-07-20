Indivíduo estava evadido do sistema prisional - Foto: Divulgação/26º BPM

Indivíduo estava evadido do sistema prisionalFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 20/07/2026 18:24 | Atualizado 20/07/2026 18:26

Petrópolis - Um foragido da Justiça de Minas Gerais foi capturado pela Polícia Militar no Terminal Rodoviário Leonel Brizola, no Bingen, em Petrópolis . A ação foi realizada na tarde de domingo (19).

Os agentes receberam informações sobre a possível localização do suspeito, foram até a rodoviária e realizaram a abordagem. O sistema apontou a existência de um mandado de recaptura, já que o indivíduo estava evadido do sistema prisional e possui condenações pelos crimes de furto, roubo qualificado e estupro, restando 36 anos, 8 meses e 22 dias de pena a cumprir, em regime fechado.

O homem foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso para o cumprimento do mandado judicial e posterior apresentação à Justiça.