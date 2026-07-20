Indivíduo estava evadido do sistema prisionalFoto: Divulgação/26º BPM
Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Petrópolis
Homem foi condenado a 36 anos de prisão por crimes como roubo, furto e estupro
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Bazar da APPO chega à última semana com descontos de até 50%
Vendas acontecem em dois endereços com grande variedade e itens a partir de R$ 5
Homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso em Petrópolis
Indivíduo foi localizado na Rua Rio de Janeiro, no Quitandinha
Polícia recupera produtos furtados de loja no Centro de Petrópolis
Gerente do estabelecimento comercial reconheceu o material, mas não formalizou o registro da ocorrência
Escultura gigante de chocolate será produzida ao vivo no Festival do Chocolate de Petrópolis
Artista brasileiro levará quatro dias para criar homenagem ao Dom Cacau, que será compartilhada com crianças em ação social no encerramento do evento
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