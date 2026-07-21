Investigação segue para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa - Foto: Divulgação/105ª DP

Investigação segue para identificar e prender outros integrantes da organização criminosaFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 21/07/2026 14:40

Petrópolis - Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar terminou com cinco pessoas presas na manhã desta terça-feira (21) em Petrópolis . O trabalho ocorreu em um imóvel na Rua Visconde do Bom Retiro, no Centro.

Três homens, de 29, 30 e 30 anos, e duas mulheres, de 31 e 34 anos, foram presos. No local, as equipes apreenderam 40 pedras de crack e 28 porções de maconha.

A mulher de 31 anos é apontada pelas investigações como líder da organização criminosa responsável por diversos furtos registrados na região, além de possuir mandado de prisão em aberto por furto qualificado e associação criminosa.

Além das prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, também foram cumpridos três mandados de prisão pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os cinco envolvidos foram conduzidos à 105ª DP e permaneceram presos à disposição da Justiça.