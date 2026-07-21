Investigação segue para identificar e prender outros integrantes da organização criminosaFoto: Divulgação/105ª DP
'Operação Limpeza' prende cinco pessoas no Centro de Petrópolis
Três mandados de prisão foram cumpridos
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Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Petrópolis
Homem foi condenado a 36 anos de prisão por crimes como roubo, furto e estupro
Bazar da APPO chega à última semana com descontos de até 50%
Vendas acontecem em dois endereços com grande variedade e itens a partir de R$ 5
Homem condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso em Petrópolis
Indivíduo foi localizado na Rua Rio de Janeiro, no Quitandinha
Polícia recupera produtos furtados de loja no Centro de Petrópolis
Gerente do estabelecimento comercial reconheceu o material, mas não formalizou o registro da ocorrência
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