Investigação segue para identificar e prender outros integrantes da organização criminosaFoto: Divulgação/105ª DP

E
Enzo Gabriel
Petrópolis - Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar terminou com cinco pessoas presas na manhã desta terça-feira (21) em Petrópolis. O trabalho ocorreu em um imóvel na Rua Visconde do Bom Retiro, no Centro.
Três homens, de 29, 30 e 30 anos, e duas mulheres, de 31 e 34 anos, foram presos. No local, as equipes apreenderam 40 pedras de crack e 28 porções de maconha.
A mulher de 31 anos é apontada pelas investigações como líder da organização criminosa responsável por diversos furtos registrados na região, além de possuir mandado de prisão em aberto por furto qualificado e associação criminosa.
Além das prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, também foram cumpridos três mandados de prisão pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os cinco envolvidos foram conduzidos à 105ª DP e permaneceram presos à disposição da Justiça.