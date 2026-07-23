Motos foram apreendidas e levadas para o depósito municipalFoto: Divulgação/26º BPM
Dez motos são apreendidas na 'Operação Grau Zero' em Petrópolis
Abordagens aconteceram em pontos estratégicos do Quitandinha e do Centro
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Denúncia aponta que 64% das ambulâncias da Saúde de Petrópolis estão fora de operação
Veículos do SAMU e da Secretaria de Saúde têm falhas mecânicas; motolâncias também não operam mais no município
'Operação Limpeza' prende cinco pessoas no Centro de Petrópolis
Três mandados de prisão foram cumpridos
Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Petrópolis
Homem foi condenado a 36 anos de prisão por crimes como roubo, furto e estupro
Bazar da APPO chega à última semana com descontos de até 50%
Vendas acontecem em dois endereços com grande variedade e itens a partir de R$ 5
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