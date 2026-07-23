Motos foram apreendidas e levadas para o depósito municipalFoto: Divulgação/26º BPM

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Enzo Gabriel
Petrópolis - A "Operação Grau Zero", realizada pelo 26º Batalhão de Polícia Militar em parceira com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), resultou na apreensão de 10 motocicletas irregulares em Petrópolis. 
A operação foi realizada na quarta-feira (22) e concentrou as abordagens nas regiões do Quitandinha e do Centro. Os veículos apreendidos foram removidos para o depósito municipal, no Morin.