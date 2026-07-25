Manifestantes prometeram organizar outros atos para que caso não seja esquecidoFoto: Enzo Gabriel/O Dia
Caso Loki: manifestação cobra justiça por gato que morreu após ser queimado vivo em churrasqueira
Ato reuniu moradores, protetores da causa animal e apoiadores na Praça da Liberdade, que cobraram a identificação e a responsabilização dos envolvidos no caso
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Manifestação por morte de gato que foi atirado vivo dentro de churrasqueira em Petrópolis acontece neste sábado
Gatinho "Loki" ficou internado por 28 dias, mas não resistiu aos graves ferimentos
Homem é preso após fugir da polícia e jogar celular na cabeça de agente em Itaipava
Jovem foi autuado por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência
Justiça condena três pessoas por assassinato ocorrido em 2020 em Petrópolis
Principal acusada recebeu pena de 19 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e furto; outros dois foram condenados por associação criminosa
Dez motos são apreendidas na 'Operação Grau Zero' em Petrópolis
Abordagens aconteceram em pontos estratégicos do Quitandinha e do Centro
Denúncia aponta que 64% das ambulâncias da Saúde de Petrópolis estão fora de operação
Veículos do SAMU e da Secretaria de Saúde têm falhas mecânicas; motolâncias também não operam mais no município
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