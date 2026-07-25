Manifestantes prometeram organizar outros atos para que caso não seja esquecido - Foto: Enzo Gabriel/O Dia

Manifestantes prometeram organizar outros atos para que caso não seja esquecidoFoto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 25/07/2026 23:27

Petrópolis - Dezenas de pessoas participaram, na manhã deste sábado (25), de uma manifestação na Praça da Liberdade, no Centro de Petrópolis, para pedir justiça pela morte do gato Loki . O ato reuniu moradores, protetores da causa animal e apoiadores, que levaram cartazes cobrando a identificação e a responsabilização dos envolvidos no caso.

Segundo os tutores, Loki era criado exclusivamente dentro de casa e nunca havia tido acesso à rua. Na noite entre os dias 22 e 23 de junho, no entanto, ele conseguiu fugir. A família suspeita que o gato tenha sido atraído por um grupo de pessoas que fazia um churrasco na comunidade do Gulf e colocado dentro de um latão utilizado como churrasqueira.

Mais de 20 horas depois, Loki conseguiu voltar sozinho para casa com graves queimaduras em diversas partes do corpo. O animal foi socorrido e encaminhado para atendimento veterinário, onde permaneceu internado por 28 dias. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na última quarta-feira (22).

Durante a manifestação, os participantes defenderam punição para os responsáveis e reforçaram a importância do combate aos maus-tratos contra animais. O ato também serviu como homenagem a Loki, cuja história mobilizou moradores de Petrópolis e ganhou repercussão nas redes sociais.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do ocorrido e busca identificar os responsáveis.