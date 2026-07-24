Material entorpecente apreendidoFoto: Divulgação/26º BPM
O preso foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência, permanecendo à disposição da Justiça.
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Material entorpecente apreendidoFoto: Divulgação/26º BPM
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