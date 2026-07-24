Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação/26º BPM

Material entorpecente apreendidoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/07/2026 18:24 | Atualizado 24/07/2026 19:06

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (23), um homem por tráfico de drogas na Vilinha, em Itaipava. O jovem, de 18 anos, tentou fugir da abordagem e arremessou um celular contra um policial.

A ação foi realizada após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região. Quando notou a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir e jogou o aparelho, que acabou atingindo a cabeça do agente. Apesar disso, outro militar alcançou e conteve o homem.

Foram apreendidas 179 pedras de crack, nove tabletes de maconha, R$ 39 em espécie e um celular. Os policiais envolvidos receberam atendimento médico e passam bem.



O preso foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência, permanecendo à disposição da Justiça.