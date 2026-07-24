Caso será investigado pela Polícia CivilFoto: Reprodução/Instagram
Segundo os tutores, Loki era criado exclusivamente dentro de casa e nunca costumava sair para a rua. Na noite entre os dias 22 e 23 de junho, porém, ele escapou. A família suspeita que o gato tenha sido atraído por um grupo de pessoas que fazia um churrasco na comunidade do Gulf e, em seguida, jogado dentro de um latão utilizado como churrasqueira.
Mais de 20 horas depois, Loki conseguiu retornar sozinho para casa, apresentando queimaduras graves em diversas partes do corpo. Ele foi socorrido, recebeu atendimento veterinário e permaneceu internado por 28 dias, mas não resistiu aos ferimentos.
O 26º BPM também se manifestou em solidariedade ao ocorrido.
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