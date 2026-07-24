Caso será investigado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/Instagram

Caso será investigado pela Polícia CivilFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2026 22:06

Petrópolis - Na manhã deste sábado (25), a Praça da Liberdade, no Centro de Petrópolis, será palco de uma manifestação em memória do gato Loki e por justiça no caso. O animal morreu na última quarta-feira (23), após passar 28 dias internado em decorrência de graves queimaduras.



Segundo os tutores, Loki era criado exclusivamente dentro de casa e nunca costumava sair para a rua. Na noite entre os dias 22 e 23 de junho, porém, ele escapou. A família suspeita que o gato tenha sido atraído por um grupo de pessoas que fazia um churrasco na comunidade do Gulf e, em seguida, jogado dentro de um latão utilizado como churrasqueira.



Mais de 20 horas depois, Loki conseguiu retornar sozinho para casa, apresentando queimaduras graves em diversas partes do corpo. Ele foi socorrido, recebeu atendimento veterinário e permaneceu internado por 28 dias, mas não resistiu aos ferimentos.

A 105ª DP disse que investiga o caso e busca esclarecer todas as circunstâncias, identificar os responsáveis e promover a responsabilização criminal. Além disso, ressaltou que a morte do animal "não ficará impune".



O 26º BPM também se manifestou em solidariedade ao ocorrido.