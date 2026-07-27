Drogas apreendidas durante a ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas durante a açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 27/07/2026 13:31

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu dois homens, de 18 e 25 anos, e apreendeu três adolescentes, sendo dois com 16 e um com 17, em uma ação contra o tráfico de drogas na Grota, em Corrêas. A ação foi realizada no domingo (26).

Durante a operação, foram apreendidos crack, cocaína, maconha, skank, dinheiro e celulares. Segundo o 26º BPM , a comunidade é alvo de frequentes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.



A ocorrência foi encaminhada à 106ª DP. Os dois homens permaneceram presos em flagrante. Dois adolescentes foram apreendidos, enquanto uma adolescente de 17 anos responderá ao procedimento em liberdade, por decisão da autoridade policial.

