Arma apreendida nas comunidades de Vargem Pequena - Divulgação

Arma apreendida nas comunidades de Vargem PequenaDivulgação

Publicado 28/07/2026 08:12

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fizeram, nesta terça-feira (28), uma operação nas comunidades César Maia e Coroado, na região de Vargem Pequena , na Zona Sudoeste do Rio. Após um tiroteio contra criminosos, os militares detiveram um homem em flagrante e apreenderam armas.

De acordo com a PM, os agentes realizaram a incursão com o objetivo de verificar informações de inteligência sobre a presença de um grupo criminoso na região. Durante patrulhamento, as equipes foram atacadas a tiros, dando início a um intenso confronto.

Após o fim do tiroteio, os policiais receberam a informação de que um dos participantes do ataque estaria escondido em um imóvel na comunidade. Eles foram ao local e negociaram com o homem, que se entregou.

Ainda na residência, os militares encontraram um fuzil e uma pistola. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).