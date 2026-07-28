Medicamentos fora da validade foram apreendidosDivulgação/PCERJ

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante um falso dentista enquanto ele atendia uma paciente em um consultório no Méier, na Zona Norte, nesta segunda-feira (27). No local, os agentes também apreenderam medicamentos com o prazo de validade vencido.
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De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu a partir de uma investigação da 23ª DP (Méier), iniciada após uma denúncia anônima encaminhada pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO-RJ). A informação indicava que um homem exercia ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista.
Medicamentos fora da validade foram apreendidos - Divulgação/PCERJ
Medicamentos fora da validade foram apreendidosDivulgação/PCERJ
A vítima relatou já ter pago a quantia de R$ 2.300 por procedimentos odontológicos. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de estelionato, exercício ilegal da arte dentária e crimes contra as relações de consumo.
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Medicamentos fora da validade foram apreendidos
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