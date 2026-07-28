Em cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente com 46%, contra 42% de Lula - AFP

Em cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente com 46%, contra 42% de LulaAFP

Publicado 28/07/2026 09:29

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 28, sobre a corrida presidencial no Estado do Rio de Janeiro mostra um cenário de empate técnico, no primeiro turno, entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio aparece numericamente à frente, com 39% das intenções de voto, contra 37% de Lula.

No cenário de segundo turno, a situação também é de empate técnico, levando em conta a margem de erro da mostra de 2 pp. Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente com 46% das intenções de voto, contra 42% de Lula.



Os outros concorrentes, no cenário de primeiro turno, aparecem da seguinte maneira:



- Renan Santos (Missão) 7%

- Ronaldo Caiado (PSD) 4%

- Romeu Zema (Novo) 3%

- Cabo Daciolo (Mobiliza) 1%

- Escritor Augusto Cury (Avante) 1%

- Nulo/Branco 4%

- Não sabe ou não respondeu: 3%



No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro e Lula seguem na liderança com 49% cada um. Caiado tem 31%, Zema 29% e Renan Santos 26%.



No estado do Rio de Janeiro, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 53% dos entrevistados e aprovado por 43%.



A pesquisa está registrada sob protocolo BR-06074/2026, foi feita com dois mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 27 de julho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.