No último levantamento, divulgado em 20 de junho, Lula registrou 47% contra 43% de Flávio BolsonaroAFP
Lula tem 48% e Flávio soma 43% no segundo turno, aponta Datafolha
Eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não escolher nenhum dos candidatos somam 9%
Bolsonaro aciona STF contra proibição de visitas e manifestações políticas
Defesa argumenta que decisão Moraes restringe liberdade de expressão e cita precedente de Lula em 2018
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Dupla teria ajudado na fuga e no monitoramento da vítima