Segundo investigações, a mulher teria auxiliado a fuga de 'Golias' logo após o atentadoReprodução / PMESP
Os dois foram localizados por uma equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na Vila Princesa Isabel, zona leste da capital, após uma denúncia que indicava a localização da mulher. As defesas não foram localizadas.
Segundo as investigações, a mulher teria auxiliado a fuga de "Golias" logo após o atentado. O criminoso permanece foragido, tem prisão temporária decretada pela Justiça e integra a lista de Difusão Vermelha da Interpol.
No mesmo local, os policiais prenderam o enteado de "Golias". Ele é suspeito de monitorar a rotina do tenente PM Pimentel nos dias que antecederam o ataque.
Durante a ação, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à perícia. De acordo com a PM, a "expectativa é de que a análise do material contribua para o avanço das investigações e para a localização do principal investigado".
Quem é Ronickson Pimentel dos Santos?
Ronickson é irmão mais velho de Eloá, que foi morta aos 15 anos pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, em outubro de 2008, no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo da história de São Paulo.
Ele ingressou na Polícia Militar em 2009 como soldado, após servir como fuzileiro naval na Marinha entre 2006 e 2009. Desde 2019, ele integra a Rota, tropa de elite da PM. Hoje, ele é primeiro-tenente e, além da atuação operacional, ajuda na formação de novos policiais militares como instrutor de tiro e de procedimentos operacionais.
O crime
O irmão de Eloá foi baleado no dia 27, quando estava parado em um semáforo em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.
Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que ele é surpreendido pelos criminosos, que se aproximam, em outra motocicleta, e efetuam os disparos.
Dois suspeitos de participação no crime foram presos, um morreu em uma suposta troca de tiros com agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e outro foi identificado.
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