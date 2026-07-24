Segundo investigações, a mulher teria auxiliado a fuga de 'Golias' logo após o atentado - Reprodução / PMESP

Segundo investigações, a mulher teria auxiliado a fuga de 'Golias' logo após o atentadoReprodução / PMESP

Publicado 24/07/2026 14:09 | Atualizado 24/07/2026 14:09

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na quinta-feira, 23, a mulher e o enteado de Hércules da Costa Siqueira, o "Golias", apontado como responsável por atirar e matar o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, irmão mais velho de Eloá Pimentel, em São Caetano do Sul, no dia 27 de junho.



Os dois foram localizados por uma equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na Vila Princesa Isabel, zona leste da capital, após uma denúncia que indicava a localização da mulher. As defesas não foram localizadas.