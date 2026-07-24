Defesa de Bolsonaro afirmou que ex-presidente cumpre restrições impostas pela prisão domiciliar humanitária - Reprodução / X

Defesa de Bolsonaro afirmou que ex-presidente cumpre restrições impostas pela prisão domiciliar humanitáriaReprodução / X

Publicado 24/07/2026 10:29

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, nesta quinta-feira (23), que ele tenha atendido a uma ligação telefônica feita pelo ex-deputado Alexandre Frota durante uma entrevista transmitida ao vivo. Em nota, o advogado Paulo Cunha Bueno classificou o episódio como “maldoso”, “teatral” e “patético”.

Alexandre Frota supostamente ligou para Jair Bolsonaro e uma voz parecida com a do ex-presidente atendeu



A defesa de Bolsonaro afirmou que o vídeo de Frota é uma “insinuação maldosa” e que o ex-presidente não possui celular e qualquer sugestão de que ele atendeu a chamada é… pic.twitter.com/D6N3tjCWWI — José Mendes (@ZazaS_) July 24, 2026

A repercussão ocorreu após Frota dizer, durante uma entrevista, que iria ligar para uma pessoa com quem pudesse “fazer as pazes”. Em seguida, o ex-deputado mexeu no celular e aproximou o telefone do microfone. Uma pessoa atendeu, disse “alô” duas vezes e desligou em seguida.

“Eu conheço essa voz”, afirmou um dos participantes do programa. Frota respondeu: “Cara, que m*rda que eu fiz, mano”.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com usuários dizendo que a voz era do ex-presidente, enquanto outros apontavam que seria uma ligação falsa.

A defesa de Bolsonaro negou que o ex-presidente tenha atendido ao telefonema e afirmou que ele cumpre rigorosamente as restrições impostas pela prisão domiciliar humanitária. O advogado Paulo Cunha Bueno afirmou ainda que Bolsonaro não mantém contato com Frota há muito tempo, “por razões públicas e notórias”.

Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro. A insinuação — tão… — Paulo Cunha Bueno (@paulocunhabueno) July 23, 2026

Bueno também relembrou que, na última operação realizada na casa de Bolsonaro, no dia 8, nenhum telefone celular foi apreendido, já que o ex-presidente não tem acesso a esse tipo de aparelho.

"Assim, qualquer ilação de que o Presidente Bolsonaro atendeu alguma ligação do Sr. Alexandre Frota é, portanto, leviana e nitidamente busca, só e somente, causar celeuma e trazer holofotes oportunistas", concluiu Bueno em nota.