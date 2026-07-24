Defesa de Bolsonaro afirmou que ex-presidente cumpre restrições impostas pela prisão domiciliar humanitáriaReprodução / X

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Alexia Gomes
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, nesta quinta-feira (23), que ele tenha atendido a uma ligação telefônica feita pelo ex-deputado Alexandre Frota durante uma entrevista transmitida ao vivo. Em nota, o advogado Paulo Cunha Bueno classificou o episódio como “maldoso”, “teatral” e “patético”.
A repercussão ocorreu após Frota dizer, durante uma entrevista, que iria ligar para uma pessoa com quem pudesse “fazer as pazes”. Em seguida, o ex-deputado mexeu no celular e aproximou o telefone do microfone. Uma pessoa atendeu, disse “alô” duas vezes e desligou em seguida.
“Eu conheço essa voz”, afirmou um dos participantes do programa. Frota respondeu: “Cara, que m*rda que eu fiz, mano”.
O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com usuários dizendo que a voz era do ex-presidente, enquanto outros apontavam que seria uma ligação falsa.
A defesa de Bolsonaro negou que o ex-presidente tenha atendido ao telefonema e afirmou que ele cumpre rigorosamente as restrições impostas pela prisão domiciliar humanitária. O advogado Paulo Cunha Bueno afirmou ainda que Bolsonaro não mantém contato com Frota há muito tempo, “por razões públicas e notórias”.
Bueno também relembrou que, na última operação realizada na casa de Bolsonaro, no dia 8, nenhum telefone celular foi apreendido, já que o ex-presidente não tem acesso a esse tipo de aparelho.
"Assim, qualquer ilação de que o Presidente Bolsonaro atendeu alguma ligação do Sr. Alexandre Frota é, portanto, leviana e nitidamente busca, só e somente, causar celeuma e trazer holofotes oportunistas", concluiu Bueno em nota.
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Defesa de Bolsonaro afirmou que ex-presidente cumpre restrições impostas pela prisão domiciliar humanitária
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