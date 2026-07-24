Investigação sobre caso levou a Polícia Federal a indiciar Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Investigação sobre caso levou a Polícia Federal a indiciar Bolsonaro pelos crimes de associação criminosaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 24/07/2026 09:30

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (23) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre pedido da Receita Federal para acessar laudos periciais da investigação sobre as joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O prazo é de cinco dias. O caso foi revelado pelo Estadão.



A solicitação foi apresentada pela Receita Federal na quarta-feira, 22, em ofício. Segundo o órgão, os laudos periciais e os subsídios técnicos são necessários para o procedimento administrativo fiscal que apura infrações à legislação aduaneira relacionadas à entrada das joias no país.



No início de julho, Moraes já havia determinado, a pedido da Receita e com parecer favorável da PGR, a transferência da custódia das joias de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília, para a Alfândega do Aeroporto de São Paulo.