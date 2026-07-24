Caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) como tentativa de rouboReprodução / Google Street View
Câmeras de segurança registraram a dupla passando pela via e retornando momentos depois. Durante a abordagem, a mulher tentou deixar o local com o veículo, mas foi atingida por um disparo feito pelo homem que estava na garupa.
As imagens mostram a vítima caindo no chão após ser baleada. O filho dela, um menino de 10 anos, que a acompanhava, não ficou ferido. Os suspeitos fugiram sem levar a motocicleta.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada de helicóptero ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dela não foi informado.
O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) como tentativa de roubo. A Polícia Civil solicitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.