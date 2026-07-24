Caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) como tentativa de roubo - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) como tentativa de rouboReprodução / Google Street View

Publicado 24/07/2026 12:00 | Atualizado 24/07/2026 12:08

Uma mulher de 34 anos foi baleada durante uma tentativa de roubo na tarde de quinta-feira, 23, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima quando ela saía de uma casa na Travessa Raízes da Comunidade. A suspeita inicial é de que os criminosos tentavam roubar a motocicleta da vítima.



Câmeras de segurança registraram a dupla passando pela via e retornando momentos depois. Durante a abordagem, a mulher tentou deixar o local com o veículo, mas foi atingida por um disparo feito pelo homem que estava na garupa.



As imagens mostram a vítima caindo no chão após ser baleada. O filho dela, um menino de 10 anos, que a acompanhava, não ficou ferido. Os suspeitos fugiram sem levar a motocicleta.