Lula participou de evento na empresa Avibras Aeroco em Jacareí (SP) nesta sexta-feiraRedes sociais / Reprodução
Lula defende investir nas Forças Armadas para 'ninguém se meter no país'
Empresa brasileira retomou produção dos sistemas de defesa e espaciais após greve que durou 1.280 dias
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Autorização está publicada no Diário Oficial da União