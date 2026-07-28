Eduardo Paes tem 37% das intenções de voto no 1º turno Erica Martin / Arquivo / Agência O Dia
No segundo turno, Paes segue na liderança também. Contra Ruas, venceria as eleições por 43% a 27% e contra Garotinho por 44% a 25%.
No quesito rejeição, Garotinho lidera com 60%, Paes tem 41% e Ruas 24%.
Senado
- Marcelo Crivella (Republicanos) 17%
- Benedita da Silva (PT) 14%
- Carlos Portinho (PL) 13%
- Pedro Paulo (PSD) 13%
- Marcio Canella (União Brasil) 10%
- Waguinho (Republicanos) 7%
- Paulo Ganime (Novo) 4%
- Luciana Boiteaux (PSOL) 3%
- Professor Túlio (PSOL) 1%
- Nulo/Branco 8%
- Não Sabe/Não Respondeu 10%
A pesquisa foi feita com dois mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 27 de julho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob protocolo RJ-03487/2026.
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