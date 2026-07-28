Eduardo Paes tem 37% das intenções de voto no 1º turno - Erica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Eduardo Paes tem 37% das intenções de voto no 1º turno Erica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 28/07/2026 09:09 | Atualizado 28/07/2026 10:01





No segundo turno, Paes segue na liderança também. Contra Ruas, venceria as eleições por 43% a 27% e contra Garotinho por 44% a 25%.



No quesito rejeição, Garotinho lidera com 60%, Paes tem 41% e Ruas 24%.



Senado A Pesquisa Realtime Big Data sobre a corrida ao governo do Rio, divulgada nesta terça-feira (28), mostra a liderança de Eduardo Paes (PSD) no cenário de primeiro turno , com 37% das intenções de voto. O ex-prefeito é seguido do deputado estadual Douglas Ruas (PL), com 16%, e do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 12%.No segundo turno, Paes segue na liderança também. Contra Ruas, venceria as eleições por 43% a 27% e contra Garotinho por 44% a 25%.No quesito rejeição, Garotinho lidera com 60%, Paes tem 41% e Ruas 24%.

A corrida ao Senado Federal está da seguinte maneira:



- Marcelo Crivella (Republicanos) 17%

- Benedita da Silva (PT) 14%

- Carlos Portinho (PL) 13%

- Pedro Paulo (PSD) 13%

- Marcio Canella (União Brasil) 10%

- Waguinho (Republicanos) 7%

- Paulo Ganime (Novo) 4%

- Luciana Boiteaux (PSOL) 3%

- Professor Túlio (PSOL) 1%

- Nulo/Branco 8%

- Não Sabe/Não Respondeu 10%



A pesquisa foi feita com dois mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 27 de julho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob protocolo RJ-03487/2026.