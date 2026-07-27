Velório da policial civil Daniela Cunha Moreira no cemitério da penitência na tarde desta segunda-feira (27) - Érica Martin/Agência O DIA

Velório da policial civil Daniela Cunha Moreira no cemitério da penitência na tarde desta segunda-feira (27)Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 27/07/2026 16:08

fotogaleria



A reportagem de O DIA busca através de telefone, redes sociais e e-mail o contato das defesas de Catiane, Adilson e Ana Teresa para comentar as acusações. O espaço segue aberto para manifestações.

