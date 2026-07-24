Daniela Cunha MoreiraReprodução
Policial civil é encontrada morta dentro de carro em Iguaba Grande
Agente lotada na 124ª DP de Saquarema estava desaparecida desde que não compareceu ao plantão; veículo foi localizado em garagem de uma residência
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Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
Prefeito de Casimiro tenta se explicar por atraso de salário e recebe nova onda de críticas
Servidores da Educação cobram remuneração e criticam falta de solução da Prefeitura
Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
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