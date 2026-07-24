Daniela Cunha MoreiraReprodução

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Renata Cristiane
Iguaba Grande - A policial civil Daniela Cunha Moreira, lotada na 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema), foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (24) dentro do próprio carro, que estava escondido na garagem de uma residência no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo as primeiras informações, Daniela deveria assumir o plantão na 124ª DP nesta sexta-feira, mas não compareceu à unidade. Diante da ausência e do desaparecimento da agente, policiais civis iniciaram buscas para localizar seu paradeiro.
Durante as diligências, os investigadores identificaram que a Chevrolet Tracker branca utilizada pela policial estaria em uma residência no bairro Cidade Nova. Inicialmente, o morador do imóvel informou que nenhum veículo havia entrado na garagem.
Com o avanço das investigações, equipes da 124ª DP (Saquarema) e da 129ª DP (Iguaba Grande) conseguiram um mandado de busca e apreensão para entrar na residência. Durante a ação, os policiais encontraram o carro escondido na garagem e localizaram Daniela já sem vida em seu interior.
A área foi isolada para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que irão apontar a causa da morte.
Até o momento, a Polícia Civil não informou a dinâmica do crime, nem confirmou a existência de suspeitos ou pessoas presas. As circunstâncias da morte seguem sendo investigadas.
A morte da policial causou comoção entre colegas da Polícia Civil e integrantes das forças de segurança da Região dos Lagos. Novas informações devem ser divulgadas conforme o andamento das investigações.
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Daniela Cunha Moreira
Daniela estava no próprio veículo