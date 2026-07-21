Carlos Augusto, Altineu Côrtes e Marciel - Reprodução

Carlos Augusto, Altineu Côrtes e MarcielReprodução

Publicado 21/07/2026 13:26

Rio das Ostras - A visita do deputado federal e presidente estadual do PL, Altineu Côrtes, ao prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL), foi muito além de uma agenda administrativa. O encontro desta segunda-feira (20), que contou também com a presença do presidente da Câmara, Marciel (PL), serviu para reforçar a união das principais lideranças do partido no município e evidenciar o alinhamento político do grupo em meio às movimentações para as eleições de 2026.



Na reunião, foram discutidos projetos em andamento, novos investimentos e a destinação de emendas parlamentares para Rio das Ostras. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Carlos Augusto agradeceu o apoio de Altineu e afirmou que a parceria tem sido fundamental para ampliar a chegada de recursos ao município.



Altineu retribuiu os elogios ao destacar o trabalho do prefeito na busca por investimentos junto aos governos estadual e federal. O parlamentar também garantiu que seguirá destinando emendas e apoiando os projetos da administração municipal.



Embora o discurso tenha sido voltado para investimentos, a agenda teve um claro peso político. A presença de Altineu ao lado de Carlos Augusto e Marciel fortalece a imagem de unidade do PL em Rio das Ostras e sinaliza que o partido já começa a organizar seu tabuleiro para a disputa eleitoral de 2026, mantendo o município como uma das bases estratégicas da legenda no interior do estado.