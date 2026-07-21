Carlos Augusto, Altineu Côrtes e MarcielReprodução
Na reunião, foram discutidos projetos em andamento, novos investimentos e a destinação de emendas parlamentares para Rio das Ostras. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Carlos Augusto agradeceu o apoio de Altineu e afirmou que a parceria tem sido fundamental para ampliar a chegada de recursos ao município.
Altineu retribuiu os elogios ao destacar o trabalho do prefeito na busca por investimentos junto aos governos estadual e federal. O parlamentar também garantiu que seguirá destinando emendas e apoiando os projetos da administração municipal.
Embora o discurso tenha sido voltado para investimentos, a agenda teve um claro peso político. A presença de Altineu ao lado de Carlos Augusto e Marciel fortalece a imagem de unidade do PL em Rio das Ostras e sinaliza que o partido já começa a organizar seu tabuleiro para a disputa eleitoral de 2026, mantendo o município como uma das bases estratégicas da legenda no interior do estado.
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