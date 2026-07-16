Reunião da Conderlagos - Foto: Ascom

Reunião da ConderlagosFoto: Ascom

Publicado 16/07/2026 19:50

NO PALÁCIO GUANABARA



Os prefeitos que integram o Consórcio de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos) participaram, na tarde desta quinta-feira (16), de uma reunião com o governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto. O encontro, convocado pelo próprio consórcio, reuniu os chefes dos Executivos municipais para discutir pautas de interesse regional e fortalecer a interlocução com o Governo do Estado. A única ausência é a do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), que não confirmou presença. Na ocasião, foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança e do apoio do Corpo de Bombeiros durante a alta temporada. O consórcio também pediu o fortalecimento do Programa Limpa Rio, com ações de prevenção a alagamentos, além de investimentos específicos para cada município. Entre os presentes, os prefeitos de Rio das Ostras - e presidente do consórcio -, Carlos Augusto (PL); de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID); de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL); de Saquarema, Lucimar Vidal (PL); a vice-prefeita de Araruama, Verônica Januário (Novo); o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL); a deputada federal Soraya Santos (PL) e o diretor executivo do Conderlagos, Eron Bezerra.

Reunião da Conderlagos Foto: Ascom

COBRANÇAS E AVANÇOS



Fabinho Costa saiu otimista da reunião com Ricardo Couto. Segundo ele, o encontro foi marcado por uma conversa franca e realista, com cobranças sobre a relação entre Estado e municípios. O prefeito de Iguaba destacou que muitas cidades enfrentam dificuldades quando os repasses e parcerias são interrompidos após os ciclos eleitorais. Na pauta, ele apresentou o problema de Canellas City, bairro que sofre com impactos na mobilidade urbana em períodos de chuva. O prefeito pediu que o Estado assuma parte da intervenção prevista para a região, enquanto o município ficaria responsável pela outra metade. A reunião também teve como destaque o Hospital Municipal. Fabinho solicitou que o Governo do Estado cumpra parte do compromisso financeiro da obra e, segundo ele, houve o sinal positivo para o repasse de R$ 4 milhões, correspondente à metade da primeira parcela prevista de R$ 8 milhões, com previsão de pagamento em até 30 dias. Já sobre Canellas City, o Estado ficou de avaliar a demanda e apresentar um posicionamento nos próximos dias.





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EM BUSCA DE RECURSOS



Fábio do Pastel aproveitou a reunião no Palácio Guanabara para reforçar a articulação com o Governo do Estado em busca de investimentos para o município. Entre as principais demandas apresentadas estão a liberação de recursos e o andamento das obras previstas para os bairros Parque Estoril, Balneário/Praia Linda e Porto do Carro, consideradas estratégicas para melhorar a mobilidade urbana. Na área da Saúde, Pastel também tratou do apoio estadual para o aparelhamento do novo Hospital Municipal. A intenção é garantir que a unidade entre em funcionamento com a estrutura necessária para ampliar a oferta de atendimento à população aldeense. A agenda ocorreu durante o encontro entre prefeitos do Conderlagos e o governador em exercício, Ricardo Couto.