Fabinho Costa RCFM
SAÚDE EM DESTAQUE
Outro tema que ocupou boa parte da entrevista foi a saúde pública. Fabinho destacou que Iguaba Grande conquistou o primeiro lugar na Região dos Lagos e a segunda colocação no Estado do Rio de Janeiro no programa Previne Brasil, voltado à atenção básica. Segundo o prefeito, o resultado é fruto dos investimentos realizados nos últimos anos. Ele ressaltou que o município alcançou 100% de cobertura da atenção básica e vem promovendo reformas e ampliações nas unidades de saúde. Entre os principais avanços, citou a implantação da Clínica da Mulher e da Criança, do Centro de Imagem — equipado para realizar exames como tomografia, mamografia, raio-X digital, densitometria óssea, ecocardiograma e eletroencefalograma — e do Centro Policlínico, que reúne mais de 20 especialidades médicas. Fabinho também destacou a implantação da base do Samu e afirmou que a construção do futuro Hospital Municipal será um marco para a cidade, oferecendo atendimento de média complexidade com leitos de UTI e reduzindo a necessidade de transferência de pacientes para municípios vizinhos.
Na educação, o prefeito afirmou que todas as salas de aula da rede municipal já são climatizadas e anunciou a implantação de sistemas de monitoramento com reconhecimento facial nas escolas para reforçar a segurança de alunos e profissionais. Também destacou a construção de novas creches e os investimentos permanentes na modernização da infraestrutura urbana, apontando essas ações como parte do processo de crescimento vivido pelo município.
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