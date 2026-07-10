Fabinho Costa - RCFM

Fabinho Costa RCFM

Publicado 10/07/2026 17:43



A participação do prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), no programa Renata Cristiane Online, da Rádio RCFM, nesta sexta-feira (10), teve como um dos principais assuntos os altos índices de aprovação da gestão . Questionado sobre pesquisas recentes, o prefeito afirmou que procura manter uma administração próxima da população, ouvindo críticas, acompanhando de perto a rotina da cidade e buscando soluções para problemas, independentemente de a responsabilidade ser do município, do Estado ou da União. Segundo Fabinho, essa postura tem sido adotada desde o início do mandato e faz parte da forma como conduz o governo. Como exemplo, citou a atuação da prefeitura junto ao Detran para restabelecer o serviço de emissão de carteiras de identidade em Iguaba Grande. Além da retomada do atendimento, o município está ampliando o número de servidores capacitados para aumentar a capacidade diária de emissão de documentos, reduzindo filas e facilitando o acesso da população ao serviço.



SAÚDE EM DESTAQUE



Outro tema que ocupou boa parte da entrevista foi a saúde pública. Fabinho destacou que Iguaba Grande conquistou o primeiro lugar na Região dos Lagos e a segunda colocação no Estado do Rio de Janeiro no programa Previne Brasil, voltado à atenção básica. Segundo o prefeito, o resultado é fruto dos investimentos realizados nos últimos anos. Ele ressaltou que o município alcançou 100% de cobertura da atenção básica e vem promovendo reformas e ampliações nas unidades de saúde. Entre os principais avanços, citou a implantação da Clínica da Mulher e da Criança, do Centro de Imagem — equipado para realizar exames como tomografia, mamografia, raio-X digital, densitometria óssea, ecocardiograma e eletroencefalograma — e do Centro Policlínico, que reúne mais de 20 especialidades médicas. Fabinho também destacou a implantação da base do Samu e afirmou que a construção do futuro Hospital Municipal será um marco para a cidade, oferecendo atendimento de média complexidade com leitos de UTI e reduzindo a necessidade de transferência de pacientes para municípios vizinhos.



Na educação, o prefeito afirmou que todas as salas de aula da rede municipal já são climatizadas e anunciou a implantação de sistemas de monitoramento com reconhecimento facial nas escolas para reforçar a segurança de alunos e profissionais. Também destacou a construção de novas creches e os investimentos permanentes na modernização da infraestrutura urbana, apontando essas ações como parte do processo de crescimento vivido pelo município.









