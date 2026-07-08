Marcelo MagnoRCFM
PACOTE MILIONÁRIO
Além de comentar o cenário político, Marcelo aproveitou a entrevista para anunciar que a Prefeitura pretende lançar, até o fim deste ano, cerca de R$ 250 milhões em licitações para obras de infraestrutura. A prioridade será a pavimentação de ruas, principalmente no distrito de Figueira, onde diversos projetos já estão em fase de preparação. O prefeito também explicou as recentes mudanças no secretariado, afirmando que as alterações fazem parte de uma reorganização administrativa para aproveitar melhor o perfil dos integrantes da equipe. Segundo ele, a troca de funções entre o secretário Bernardo Alcântara - que deixa a Educação para assumir a pasta de Planejamento e Orçamento - e o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), que pega a secretaria antes comandada por Bernardo, foi construída de forma consensual. Sobre a situação financeira do município, Marcelo rebateu críticas e afirmou que o aumento da arrecadação é resultado de planejamento técnico. De acordo com o prefeito, o crescimento dos royalties do petróleo, do ICMS, do ISS e da valorização imobiliária permitiu ampliar os investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança, mantendo novos projetos no cronograma da administração.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.