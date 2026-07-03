Daniela Soares (PL) e secretários reunidos para acelerar o cronograma de obras e entregas do segundo semestre. - Foto: Ascom

Daniela Soares (PL) e secretários reunidos para acelerar o cronograma de obras e entregas do segundo semestre.Foto: Ascom

Publicado 03/07/2026 14:33

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), reuniu nesta quinta (1º) todo o primeiro escalão para alinhar as prioridades do segundo semestre e acelerar o cronograma de obras e entregas da gestão. O encontro serviu para cobrar andamento de projetos estratégicos e definir as próximas ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.



Entre as prioridades estão o avanço das obras da futura UPA, a entrega da UBS de Paracatu, do CAPSi Infantojuvenil, novas unidades de saúde, creches, escolas e outras intervenções consideradas estratégicas pela administração.



Ao lado dos secretários Anderson Moura (Governo), Valéria Amaral (Educação), Mário Jorge Espinhara (Saúde) e Winny Magalhães (Obras e Urbanismo), Daniela reforçou a necessidade de manter o planejamento e cumprir o cronograma das entregas, colocando a máquina pública em ritmo de execução para os próximos meses.