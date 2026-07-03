Daniela Soares (PL) e secretários reunidos para acelerar o cronograma de obras e entregas do segundo semestre.Foto: Ascom
Entre as prioridades estão o avanço das obras da futura UPA, a entrega da UBS de Paracatu, do CAPSi Infantojuvenil, novas unidades de saúde, creches, escolas e outras intervenções consideradas estratégicas pela administração.
Ao lado dos secretários Anderson Moura (Governo), Valéria Amaral (Educação), Mário Jorge Espinhara (Saúde) e Winny Magalhães (Obras e Urbanismo), Daniela reforçou a necessidade de manter o planejamento e cumprir o cronograma das entregas, colocando a máquina pública em ritmo de execução para os próximos meses.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.