ReproduçãoDiego, Marcelo e Bernardo
Prefeito promove reforma administrativa e muda comando da Educação em Arraial
Bernardo Alcântara vai assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Com a alteração, quem passa a responder pela Educação será o atual vice-prefeito, Diego Silveira (MDB)
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Fabinho Costa entrega praça e reforça discurso de expansão de espaços públicos
Espaço de mais de 6,8 mil m² reúne áreas esportivas, culturais e de convivência e passa a integrar pacote de obras entregues pela administração municipal
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Prefeito quis alinhar prioridades, apresentar projetos da gestão e consolidar a interlocução entre Executivo e Legislativo
Justiça Eleitoral cassa mandatos de Daniela Soares e vice; ambas podem recorrer no cargo
Sentença de primeira instância aponta uso da máquina pública na campanha de 2024. Juíza também declarou a inelegibilidade das duas e dos ex-prefeitos Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação por 6 anos
Serginho lança calendário de inverno e aposta em turismo para movimentar a economia
Cabo Frio reúne festivais, competições esportivas, eventos culturais e celebrações tradicionais entre julho e setembro para aquecer a baixa temporada
Eduardo Paes recebe título de cidadão cabista durante cerimônia oficial
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