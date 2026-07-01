Reprodução - Diego, Marcelo e Bernardo

ReproduçãoDiego, Marcelo e Bernardo

Publicado 01/07/2026 17:03 | Atualizado 01/07/2026 17:12

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PSD), promoveu uma mudança estratégica no primeiro escalão da administração municipal. O secretário de Educação, Bernardo Alcântara, deixará o comando da pasta para assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Com a alteração, quem passa a responder pela Educação será o atual vice-prefeito, Diego Silveira (MDB).

Em conversa com a coluna, Bernardo afirmou que encerra o ciclo na Educação com sentimento de dever cumprido e muito orgulho pelo trabalho realizado à frente da rede municipal. Segundo ele, a mudança atende a um convite do prefeito para assumir um novo desafio dentro do governo, agora em uma área considerada estratégica para o planejamento da gestão.

Nos bastidores, a leitura é de que Marcelo Magno reposiciona uma de suas principais peças para atuar diretamente no planejamento e na execução orçamentária do município. Bernardo deixa uma secretaria de forte exposição política para ocupar uma função mais técnica, voltada à organização das ações e investimentos da administração. Já Diego Silveira ganha protagonismo ao assumir uma das pastas de maior visibilidade do governo, reforçando sua participação na gestão municipal.