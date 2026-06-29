O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebendo a Medalha de Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebendo a Medalha de Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 11:03

O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebeu a Medalha de Arraial do Cabo durante uma cerimônia realizada pelo presidente da Câmara Municipal, Dieguinho (PL), na noite desta sexta-feira (26).

Durante a solenidade, também foram agraciados o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PSD), o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Pedro Paulo (PSD), o secretário de Governo, Thiago Fantinha, o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), além de diversas autoridades.

Estiveram presentes o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), os pré-candidatos a deputado estadual Vantoil Martins (PSB) e Felipe Pampolha (PP).

Mais cedo, Eduardo Paes concedeu entrevista à Rádio RC FM. À noite, participou da cerimônia em Arraial do Cabo e, neste sábado (27), cumpre agenda em Cabo Frio.