O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebendo a Medalha de Arraial do CaboFoto: Reprodução
Eduardo Paes recebe título de cidadão cabista durante cerimônia oficial
Homenagem reuniu autoridades políticas da Região dos Lagos e marcou o início da agenda do pré-candidato na região
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Eduardo Paes dá o tom da pré-campanha e acena à Região dos Lagos
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