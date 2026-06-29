O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebendo a Medalha de Arraial do CaboFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recebeu a Medalha de Arraial do Cabo durante uma cerimônia realizada pelo presidente da Câmara Municipal, Dieguinho (PL), na noite desta sexta-feira (26).
Durante a solenidade, também foram agraciados o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PSD), o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Pedro Paulo (PSD), o secretário de Governo, Thiago Fantinha, o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), além de diversas autoridades.
Estiveram presentes o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), os pré-candidatos a deputado estadual Vantoil Martins (PSB) e Felipe Pampolha (PP).
Mais cedo, Eduardo Paes concedeu entrevista à Rádio RC FM. À noite, participou da cerimônia em Arraial do Cabo e, neste sábado (27), cumpre agenda em Cabo Frio.