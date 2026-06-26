Prefeito de Cabo Frio Dr. Serginho e o Vice Miguel Alencar Foto:Reprodução
Clima político em Cabo Frio ganhou novos contornos após a divulgação de que o vice-prefeito Miguel Alencar e a esposa, Maitê, teriam recebido ameaças de morte por mensagens enviadas via celular. O caso gerou reação imediata do prefeito Dr. Serginho (PL), que classificou a situação como grave e cobrou providências da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais (veja no final da matéria), o chefe do Executivo afirmou ter tomado conhecimento do episódio por publicações na internet e disse ter acionado as autoridades policiais de forma imediata, exigindo a identificação dos responsáveis. Serginho defendeu a adoção de medidas como quebra de sigilo telefônico e rastreamento de localização do número utilizado nas mensagens, reforçando a necessidade de uma investigação ampla e célere. Nos bastidores, a avaliação é de que o prefeito adotou uma postura firme e institucional, tratando o caso como questão de segurança pública, mesmo diante de divergências políticas já conhecidas entre ele e o vice-prefeito. O prefeito também destacou que diferenças internas não podem ultrapassar os limites do debate democrático nem justificar ameaças ou intimidações contra agentes públicos do município.
VÍDEO APÓS PERÍODO DE SILÊNCIO
Já o vice-prefeito Miguel Alencar também se pronunciou sobre o caso, afirmando que decidiu tornar o episódio público após um período de silêncio. Ele disse que tanto ele quanto a esposa foram alvo de ameaças de morte e que o caso já foi registrado por meio de boletim de ocorrência. No relato, Miguel afirmou que a escalada de ataques pessoais na política local ultrapassou limites e passou a atingir sua vida familiar. Ele também mencionou um ambiente de tensão nos bastidores da administração municipal e disse ter se afastado de parte das articulações recentes. O vice-prefeito relatou ainda que, ao buscar esclarecimentos sobre as mensagens, ouviu a possibilidade de envolvimento de pessoas ligadas ao próprio grupo político ao qual pertence. Durante o pronunciamento, exibiu mensagens que, segundo ele, comprovam as ameaças recebidas e questionou o nível do embate político na cidade. Apesar do episódio, afirmou que não pretende recuar de suas posições e seguirá atuando na vida pública. O caso amplia a tensão no cenário político de Cabo Frio e deve repercutir nos próximos dias entre aliados e opositores da gestão municipal.
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