Daniela Soares na entrega da quadra poliesportiva da Escola Municipal Orlando Dias - Ascom

Daniela Soares na entrega da quadra poliesportiva da Escola Municipal Orlando DiasAscom

Publicado 23/06/2026 19:46

Em Araruama, a prefeita Daniela Soares (PL) participou da entrega da quadra poliesportiva revitalizada da Escola Municipal Orlando Dias, no bairro Mataruna. O espaço, com cerca de 480 metros quadrados, passou por pintura interna e externa e passa a ser utilizado para atividades esportivas, recreativas e pedagógicas dos estudantes.



A unidade escolar também recebeu intervenções em diferentes áreas, incluindo melhorias na Sala de Leitura, na Biblioteca e serviços de manutenção estrutural. Entre as novidades, estão ainda lousas digitais instaladas em todas as salas, além de obras de drenagem para climatização dos ambientes, com infraestrutura voltada aos aparelhos de ar-condicionado.



Durante a cerimônia, que reuniu secretários, educadores, alunos e responsáveis, Daniela destacou que a entrega faz parte de um conjunto mais amplo de ações voltadas à reestruturação da rede municipal de ensino, com foco em conforto, segurança e valorização dos espaços escolares.



Em discurso, a prefeita adotou um tom político ao comentar críticas e ataques nas redes sociais. Sem citar nomes, afirmou que a gestão atua com transparência e pediu mais espaço para governar.



“A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar”, disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais.



A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, reforçou que as melhorias fazem parte de uma política de valorização da educação pública e da formação cidadã dos estudantes. Segundo ela, as ações representam um compromisso de longo prazo com o futuro das crianças do município.



A entrega contou com a presença de secretários, profissionais da educação, alunos e familiares, que acompanharam as intervenções realizadas na unidade.